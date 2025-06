Uma professora assistente, de 31 anos, foi esfaqueada por um aluno, à entrada de uma escola em Nogent-sur-Marne, em França. O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira, e apesar de ter sido transportada para um hospital daquela região do leste do país, a mulher acabou por não resistir aos ferimentos, revelou a agência de notícias France-Presse.

Também de acordo com informações de outros órgãos de comunicação social, como o The Sun, o esfaqueamento terá acontecido aquando de uma verificação das mochilas, um procedimento que tem sido adotado desde março, precisamente para evitar que os alunos entrem nas escolas com armas ou objetos potencialmente perigosos.

Uma zona para verificação das mochilas tinha sido montada à entrada da escola, contando com a presença de agentes da polícia. Terá sido nesse momento que o aluno retirou uma faca da bolsa, atacando a professora e ferindo ainda um dos polícias, antes de ser contido pelos restantes agentes.