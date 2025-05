Problemas no X levam Elon Musk a recentrar atenção nos seus vários negócios

Uma breve indisponibilidade da rede social X registada este sábado levou o dono, Elon Musk, a afirmar que vai voltar a concentrar-se na gestão dos seus negócios e reduzir o tempo dedicado à Administração de Trump.

O empresário milionário tem uma agenda preenchida por, além de liderar a rede X (antigo Twitter), a xAI, que desenvolve o Grok, o seu ‘chatbot’ de inteligência artificial (IA), bem como a fabricante de veículos elétricos Tesla e a SpaceX, estar intensamente envolvido na Administraçaõ de Donald Trump há vários meses.

Este último confiou a Elon Musk a tarefa de reduzir drasticamente as despesas federais do governo americano, e o empreendedor nascido na África do Sul teve grande destaque durante as primeiras semanas da segunda presidência de Trump.

Mas a indisponibilidade do X hoje, que afetou a rede entre as 13h00 e as 15h00 (mais uma hora em Lisboa) pode ser a gota de água e obrigar o homem mais rico do mundo a repensar as suas prioridades.

“A voltar a passar 24 horas por dia, sete dias por semana no trabalho e a dormir em salas de conferências/servidor/fábrica”, escreveu Elon Musk na rede X após a interrupção.

“Preciso de me focar bastante no X/xAI e na Tesla (além do lançamento da Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas para implementar. Como demonstram os problemas operacionais do X desta semana, grandes melhorias operacionais precisam de ser implementadas. A redundância de ‘failover’ deveria ter funcionado, mas não funcionou”, disse.

Contactado pela AFP, o X não respondeu de imediato.