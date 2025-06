Pelo menos seis mortos em vários ataques no sul da Colômbia

Pelo menos seis pessoas morreram em ataques no sudoeste da Colômbia, atribuídos a dissidentes do Estado Maior Central (EMC), das extintas Forças Armadas Revolucionários da Colômbia (FARC), comandadas por Néstor Vera Fernández, conhecido como ‘Iván Mordisco’.

O diretor da Polícia Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmou em declarações à Blu Radio que entre os mortos há dois agentes, de acordo com a agência de notícias Europa Press, que dá conta de ataques em pelo menos 18 municípios de Cauca e Vale do Cauca, incluindo Cali, capital deste último.

Triana afirmou que os ataques foram realizados por ocasião do aniversário da morte de Leider Johani Noscue, conhecido como ‘Mayimbú’, líder dissidente das FARC, morto numa operação do Exército há três anos.

“Em homenagem a esse criminoso, esses delinquentes estão a atacar a polícia”, lamentou o general Triana nas declarações citadas pela Europa Press.

A onda de violência começou por volta da meia-noite em Corinto, Cauca, com a explosão de um carro-bomba e ataques armados contra uma esquadra de polícia, passando depois para outras localidades do sudoeste colombiano, como Timbiquí, Buenos Aires ou Caloto.

Em Guachinte, uma zona rural do município de Jamundí, no Vale do Cauca, pelo menos quatro pessoas morreram, e em Cali várias esquadras foram alvo de artefactos explosivos, que deixaram pelo menos dois civis mortos.

Embora o governo da Colômbia mantenha vários processos de paz em andamento em diferentes fases, não negoceia com a dissidência de ‘Iván Mordisco’, uma vez que em abril de 2024 decidiu abandonar o processo devido a divergências dentro do grupo armado.