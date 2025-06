Pelo menos 16 soldados foram mortos num ataque suicida levado a cabo no sábado pelos talibãs paquistaneses no noroeste do país, na fronteira com o Afeganistão, informaram à AFP responsáveis do governo local e dos serviços de segurança.

“Um bombista suicida dirigiu o seu veículo carregado de explosivos contra um comboio de soldados” na província de Khyber Pakhtunkhwa e “16 soldados foram mortos”, disse um responsável do governo local, sob condição de anonimato, em declarações à agência de notícias AFP - France-Presse.

Um anterior balanço indicava que foram registados 13 soldados mortos e outros quatro estavam em estado crítico.

Segundo a mesma fonte, o ataque provocou ferimentos em 19 civis.

Um polícia local, que também falou sob anonimato, disse à AFP que a explosão provocou “o colapso dos telhados de duas casas, ferindo seis crianças”.

Um grupo local ligado aos talibãs paquistaneses assumiu a responsabilidade pelo ataque, alegando que foi levado a cabo pela sua brigada de bombistas suicidas, de acordo com a AFP.

A agência AP - Associated Press noticiou que, de acordo as autoridades locais, o ataque suicida ocorreu no sábado no noroeste do Paquistão e matou pelo menos oito soldados e feriu 25 pessoas, incluindo civis.

O ataque teve como alvo um veículo militar no Waziristão do Norte por volta da hora do almoço de sábado, apesar do recolher obrigatório em todo o distrito tribal para facilitar a movimentação das forças de segurança, disseram à AP os responsáveis dos serviços de informação, falando sob anonimato por não estarem autorizados a discutir o assunto com os meios de comunicação social.

A violência tem aumentado no oeste do Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão, desde que os talibãs regressaram ao poder em Cabul, no verão de 2021.

Islamabad acusa o seu vizinho de não conseguir expulsar os rebeldes que usam o seu território para atacar o Paquistão, uma alegação que o Afeganistão nega.

O ano de 2024 foi o mais mortífero em quase uma década no Paquistão, com mais de 1.600 mortes, quase metade das quais de soldados e polícias, de acordo com o Centro de Investigação e Estudos de Segurança, sediado em Islamabad.

No total, desde 01 de janeiro, segundo uma contagem da AFP, quase 290 pessoas, a maioria membros das forças de segurança, foram mortas na violência perpetrada por grupos armados que lutam contra o Estado, no Baluchistão e na província vizinha de Khyber-Pakhtunkhwa.