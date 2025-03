Papa mantém estado de saúde complexo, mas “estável” e sem necessidade de ventilação mecânica

O estado de saúde do Papa Francisco manteve-se hoje complexo, mas “estável” e sem necessidade de ventilação mecânica, sinal de que a função respiratória está a melhorar à medida que recupera de uma pneumonia dupla, informou o Vaticano.

Os médicos que assistem Francisco, citados pela agência AP, disseram que o Papa, de 88 anos, permanecia estável, mas referiram-se novamente à complexidade do seu estado geral e mantiveram o seu prognóstico sob vigilância, o que significa que não está fora de perigo.

De acordo com a mesma fonte, o Papa parece estar a ultrapassar as possíveis complicações de uma crise respiratória ocorrida na sexta-feira, quando teve de receber oxigénio suplementar, após um episódio de tosse e inalação de vómito, que provocou receios de uma nova infeção pulmonar.

Os médicos aspiraram o vómito e colocaram-no em ventilação mecânica não invasiva, uma máscara que bombeia oxigénio para os pulmões, que usou no sábado, mas deixou hoje de ser necessária.

Francisco, que está hospitalizado desde 14 de fevereiro, descansou, rezou na sua capela privada, e participou na missa durante o resto do dia, depois de ter recebido a visita do Secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin, e do seu chefe de gabinete, o Arcebispo Edgar Pena Parra.

O Papa, a quem foi retirado parte de um pulmão quando era jovem, tem uma doença pulmonar e foi internado depois de um episódio de bronquite se ter agravado e transformado numa pneumonia complexa em ambos os pulmões.