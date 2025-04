Países reunidos hoje numa cimeira sobre crime organizado na imigração ilegal concordaram em reforçar a cooperação internacional, nomeadamente na implementação de medidas para impedir a publicidade nas redes sociais de grupos de tráfico humano.

O Ministério do Interior britânico adiantou, em comunicado, que as discussões do primeiro de dois dias do encontro centraram-se no combate às cadeias de abastecimento e aos facilitadores, o papel do financiamento, a abordagem do Reino Unido em matéria de segurança das fronteiras.

Outro tema discutido no evento, que decorre à porta fechada, foi a forma como os países podem combater as operações de grupos criminosos organizados que usam as redes sociais para fazer publicidade, promover e organizar serviços de apoio à imigração ilegal.

“Foram acordados resultados concretos em toda a Europa, Ásia, Médio Oriente, África e América do Norte para reforçar as parcerias internacionais destinadas a desmantelar as redes de criminalidade organizada na imigração”, lê-se no comunicado.

Novas medidas incluem “um novo trabalho conjunto com França para combater a migração irregular nos países de origem e de trânsito, através de ações de sensibilização da comunidade e o reforço das capacidades de deteção de documentos falsos para os funcionários iraquianos”.

Cerca de 40 países estão representados na chamada Cimeira sobre Criminalidade Organizada na Imigração, que começou hoje e foi organizada pelo Reino Unido discutir formas de combate à imigração ilegal.

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, e a homóloga alemã, Nancy Faeser, estão presentes, assim como representantes de outros países europeus, asiáticos, africanos e da América do Norte, incluindo os Estados Unidos.

Portugal está representado pela secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros.

No evento também estão responsáveis de países de onde partem os migrantes, como Vietname e Iraque, bem como de países de trânsito, como os dos Balcãs, chefes das organizações de segurança Interpol e Europol e responsáveis das plataformas tecnológicas Meta e TikTok.

Um comunicado final do primeiro dia acusa “grupos criminosos organizados que exploram migrantes vulneráveis, contrabandeando-os através das fronteiras para obterem lucros”.

“Estes grupos tratam as vidas humanas como mercadorias, desprezando a segurança na busca de ganhos financeiros. Dados sugerem que o tráfico global de contrabando de migrantes gera até 10 mil milhões de dólares (9,24 mil milhões de euros) de lucros criminosos por ano”, refere.

A redução da imigração é uma das prioridades do Governo trabalhista que chegou ao poder em julho no Reino Unido, onde mais de 157.000 migrantes entraram ilegalmente no país nos últimos sete anos, atravessando o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Nos primeiros três meses do ano, registou-se um novo recorde, com mais de 6.600 chegadas.

“A criminalidade organizada no domínio da imigração compromete a nossa segurança e põe vidas em risco. As redes criminosas espalharam-se por todo o mundo e nenhum país pode resolver este problema sozinho”, afirmou a ministra do Interior britânica, Yvette Cooper.

O Governo britânico anunciou ter repatriado mais de 24 mil imigrantes ilegais desde julho de 2024, quando entrou em funções.

O segundo e último dia da Cimeira, na terça-feira, vai juntar responsáveis pela aplicação da lei de mais de 40 países para discutir medidas de segurança mais rigorosas.