O número de mortos causados pelas tempestades que fustigam as regiões do centro-oeste e sul dos Estados Unidos aumentou para 28, segundo o mais recente balanço, feito no domingo pelas autoridades.

A maioria das vítimas, 19, morreu no estado do Kentucky, sobretudo no condado de Laurel, afetado pela passagem de um tornado.

Das dez pessoas hospitalizadas com ferimentos relacionados com o clima severo, três permaneciam em estado crítico.

A avaliação de danos estava em curso no domingo, enquanto o estado preparava um pedido de assistência federal para desastres, disse o governador do Kentucky, Andy Beshear.

“Muitos habitantes do Kentucky estão a sofrer agora”, notou Beshear na rede social X, promovendo esforços de angariação de fundos para ajudar com despesas de funerais e reconstrução. “Se puder ajudar, por favor, faça-o”, acrescentou.

Partes de duas dezenas de estradas estaduais foram encerradas e algumas podem demorar dias a serem reabertas, disse o governador.

As tempestades mataram pelo menos sete pessoas no estado do Missouri, cinco das quais na cidade de St. Louis, onde mais de cinco mil habitações ficaram danificadas e 38 pessoas ficaram feridas.

No norte do estado da Virgínia morreram duas pessoas.

O estado do Wisconsin também foi sacudido por tornados, enquanto o Texas foi atingido por uma onda de calor e partes do Illinois — incluindo a cidade de Chicago — estiveram envoltas temporariamente numa nuvem de poeira.

O Serviço Meteorológico Nacional norte-americano prevê que as condições perigosas vão manter-se vários dias em toda a região central do país, com chuvas fortes, tempestades e a possibilidade de mais tornados.

A agência disse que partes do Missouri e do Kansas podem sofrer fortes tempestades, granizo do tamanho de bolas de golfe e rajadas de vento de até 97 quilómetros por hora até ao final do dia de hoje.

As tempestades ocorreram depois de o Governo ter cortado drasticamente o pessoal dos escritórios do Serviço Meteorológico Nacional.

Nos escritórios da agência em Kentucky, 25% dos cargos em Jackson estavam por preencher em março, 29% em Louisville e 16% em St. Louis.

O gabinete de Louisville também estava sem chefe permanente, o meteorologista responsável, em março.

Especialistas consideram que ter mais de 20% dos cargos por preencher é já um problema crítico.

Cerca de 1.200 tornados atingem anualmente os Estados Unidos, tendo sido reportados em todos os estados.

Investigadores descobriram em 2018 que os tornados mais perigosos estavam a acontecer com menos frequência na zona tradicional, os estados de Oklahoma, Kansas e Texas, e com mais frequência em partes do centro-sul, mais densamente povoadas.