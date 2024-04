Nove crianças morreram no Afeganistão em explosão de mina terrestre

Nove crianças morreram no sudeste do Afeganistão na sequência da explosão de uma mina militar terrestre, ativa desde os anos 1980, anunciou hoje um responsável da província de Ghazni.

”Nove crianças foram mortas no domingo (...) pela explosão de uma mina com que estavam a brincar e que remonta à invasão russa (ex-União Soviética)”, disse à France Presse o chefe do Departamento de Informação e Cultura provincial, Hamidullah Nisar.

A polícia de Ghazni declarou em comunicado que as crianças mortas no distrito de Geru eram cinco raparigas e quatro rapazes, com idades entre os 4 e os 10 anos.

Também no domingo, outra criança foi morta na província ocidental de Herat quando uma munição explodiu, ferindo outras cinco, anunciou a polícia nas redes sociais.

Os acidentes mortais com engenhos explosivos são frequentes no Afeganistão, cujo território foi devastado por mais de 40 anos de guerras.

O Exército soviético invadiu o Afeganistão em dezembro de 1979, tendo-se retirado em fevereiro de 1989, no final de um conflito extremamente mortífero que durou nove anos.

Após o regresso dos Talibãs ao poder em agosto de 2021, milhões de afegãos puderam regressar às aldeias e campos mas as minas terrestres e as munições não deflagradas continuam a mutilar e a matar, sobretudo crianças.