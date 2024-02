O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu hoje quando o helicóptero em que viajava com mais três pessoas se despenhou no Lago Ranco, na região de Los Ríos, no centro do país andino.

Fontes próximas do antigo chefe de Estado chileno confirmaram a informação à Agência UNO, e a Presidência da República argentina foi a primeira instituição a expressar oficialmente condolências pela morte de Piñera, de 74 anos.

Sebastián Piñera foi Presidente do Chile durante dois mandatos, o primeiro dos quais entre 2010 e 2014 e o segundo entre 2018 e 2022, tendo-lhe então sucedido o atual chefe de Estado, Gabriel Boric.