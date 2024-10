Médio Oriente: Irão diz que determinação para se defender “não tem limites”

A diplomacia iraniana assegurou hoje que a determinação do seu país “não tem limites”, depois dos ataques israelitas noturnos contra instalações militares no Irão.

“Penso que provámos que não há limites para a nossa determinação em defendermo-nos”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, durante uma entrevista.

Esta é a primeira reação de um alto responsável iraniano após os ataques aéreos israelitas realizados hoje contra instalações militares no Irão.

O ataque - que visou alvos militares nas províncias de Teerão, Khuzistão e Ilam - provocou “danos limitados”, indicou o Exército iraniano, acrescentando que dois soldados foram mortos.

O ataque israelita aconteceu depois de o Irão ter lançado cerca de 200 mísseis contra Israel no dia 01 de outubro, incluindo pela primeira vez vários mísseis hipersónicos.

Israel prometeu fazer o Irão pagar por este ataque.

Confrontado com ameaças de retaliação israelita, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano envolveu-se numa intensa campanha diplomática, visitando em duas semanas todos os países do Médio Oriente - com exceção de Israel - para tentar aliviar as tensões e fortalecer as posições de Teerão.

Estes bombardeamentos têm como pano de fundo as tensões regionais exacerbadas no último ano pela guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, e as suas repercussões no vizinho Líbano, onde o exército israelita combate o Hezbollah.