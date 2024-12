As brigadas Ezzeldin al-Qassam, braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas, reivindicaram hoje ter detonado uma casa em ruínas na Faixa de Gaza com pelo menos onze soldados do exército israelita no interior.

O grupo armado afirmou que os onze soldados israelitas foram mortos ou feridos no incidente, no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, segundo um comunicado divulgado pelo jornal palestiniano Filastín, com ligações ao Hamas.

As brigadas al-Qassam informaram ainda que os seus membros estiveram envolvidos num confronto corpo a corpo com um grupo de soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI), que provocou a morte de três soldados israelitas.

As forças israelitas não comentaram o incidente.

O incidente ocorreu depois de as FDI terem confirmado a morte de pelo menos dois soldados israelitas na Faixa de Gaza, após o desabamento de um edifício na cidade de Rafah, no enclave palestiniano do sul.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 45 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

Foram também registados cerca de 800 mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental na sequência de operações das forças israelitas e de ataques de colonos israelitas.