Médio Oriente: Hamas diz que aceitou proposta de cessar-fogo

O Hamas disse hoje ter chegado a um acordo com o enviado norte-americano, Steve Witkoff, sobre “uma estrutura geral que garantirá um cessar-fogo permanente” em Gaza, admitindo libertar 10 reféns, esperando agora uma reação de Israel.

“O acordo inclui a libertação de 10 prisioneiros israelitas e de vários corpos, em troca da libertação de um número acordado de prisioneiros palestinianos, garantida pelos mediadores. O movimento aguarda uma resposta a esse acordo”, disse o movimento islamita, em comunicado.

O Hamas afirma que esta proposta inclui “uma estrutura geral que garantirá um cessar-fogo permanente, a retirada completa das forças israelitas da Faixa de Gaza, o fluxo de ajuda e um comité profissional que assumirá o controlo dos assuntos da Faixa imediatamente após o acordo ser anunciado”.

Há dois dias, um responsável israelita garantiu que os negociadores israelitas rejeitaram uma proposta dos EUA para um cessar-fogo em Gaza, com esses termos- 10 reféns vivos e negociar o fim da ofensiva -, embora tenham dito que se estavam a cingir à “estrutura de Witkoff”.

Esta proposta, apresentada pelo mediador palestiniano-americano, Bishara Bahbah, contou com a colaboração e aprovação de Witkoff.

Na terça-feira, uma delegação israelita chegou ao Cairo no âmbito dos esforços egípcios para reativar as negociações de cessar-fogo, disse à agência noticiosa espanhola EFE uma fonte de segurança no Egito.

As negociações mantiveram-se paralisadas, com o Hamas a exigir o fim definitivo da guerra como condição para a libertação dos reféns, enquanto várias autoridades israelitas afirmaram que a libertação dos prisioneiros da Faixa de Gaza não terminaria a sua ofensiva no enclave.

À data de hoje, 58 reféns permanecem em Gaza, 20 dos quais ainda estão vivos, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Num ataque sem precedentes em território israelita, em 07 de outubro de 2023, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e fez perto de 250 reféns.

Israel desencadeou então uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou até agora mais de 54 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.

A ofensiva israelita também destruiu grande parte das infraestruturas do território governado pelo Hamas desde 2007.