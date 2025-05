Um bebé de quatro meses morreu hoje de desnutrição na Faixa de Gaza, quando a região sofre com o bloqueio de ajuda humanitária imposto por Israel, noticiou a imprensa local.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, declarou que a desnutrição aguda se agravou entre as crianças devido à “política sistemática” do Governo israelita de “matar à fome mais de dois milhões de pessoas”, durante uma conferência de imprensa.

As autoridades de Gaza alertaram que uma criança morre a cada 40 minutos no enclave palestiniano devido aos constantes bombardeamentos das tropas israelitas e pediram às organizações humanitárias que “salvem as crianças de Gaza”.

Um total de 32 pessoas morreu nas últimas 24 horas vítimas de ataques israelitas, indicaram dados do Ministério da Saúde.

O gabinete de segurança de Israel aprovou hoje um plano para a intensificação das operações militares em Gaza, para a deslocação da população de Gaza com destino ao sul e ainda uma série de medidas para permitir a entrada de ajuda no enclave depois de dois meses de bloqueio.

O Governo israelita, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, impôs, em meados de março, um novo bloqueio à ajuda para o enclave e quebrou o cessar-fogo assinado em janeiro com o Hamas, intensificando os ataques a Gaza.