Kiev apoiou hoje os ataques norte-americanos e israelitas contra instalações nucleares no Irão, afirmando que são uma consequência das “ações agressivas” das autoridades iranianas.

“As medidas tomadas pelos Estados Unidos e por Israel contra as instalações nucleares iranianas enviam um sinal claro ao regime iraniano de que é inaceitável prosseguir a sua política de desestabilização da situação de segurança no Médio Oriente”, escreveram os diplomatas ucranianos num comunicado.

O Irão foi “cúmplice” da invasão russa da Ucrânia e forneceu a Moscovo “assistência militar”, incluindo drones utilizados para bombardear o território ucraniano.

Os Estados Unidos entraram no sábado na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando as três principais instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, enquanto o Presidente Donald Trump ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se “a paz não chegar rapidamente”.

O Conselho de Segurança da ONU foi convocado de urgência para se reunir hoje à tarde a pedido do Irão, segundo a presidência do Conselho, que este mês pertence à Guiana.

A sessão terá início às 15:00 locais (20:00 GMT) e ainda se desconhece a ordem do dia.

O Conselho nunca se reúne aos fins de semana ou feriados, exceto em casos de máxima urgência, como sucede com as guerras ou invasões de países.