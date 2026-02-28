Irão: Netanyahu diz haver “sinais” de que Khamenei está morto

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que existem sinais de que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, está morto, sem que haja ainda qualquer confirmação oficial por parte de Teerão.
“Esta manhã, destruímos o complexo residencial do tirano Khamenei, no coração de Teerão, num ataque surpresa”, declarou Netanyahu num comunicado televisivo, acrescentando que “há inúmeros indícios de que este tirano já não existe”.
Netanyahu assegurou que Israel também já “eliminou altos funcionários do regime” iraniano e do programa nuclear de Teerão, neste primeiro dia de ataques.
“Esta manhã, eliminámos altos funcionários do regime dos ayatollahs, comandantes da Guarda Revolucionária, altos funcionários do programa nuclear, e vamos continuar”, disse Netanyahu.
Netanyahu acrescentou que o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão irá continuar “enquanto for necessário”.
“Esta operação decisiva continuará enquanto for necessário, e devemos ser pacientes”, prometeu Netanyahu num discurso televisivo, mais de 12 horas após o início do ataque, que foi seguido de retaliações iranianas contra Israel e vários países árabes.
O chefe de Governo israelita assegurou ainda que os ataques contra o Irão vão continuar.
“Nos próximos dias, vamos atacar milhares de alvos do regime terrorista”, acrescentou.
Segundo a cadeia televisiva israelita Canal 12, trinta bombas foram lançadas sobre o complexo residencial do líder iraniano durante a operação militar.
O jornalista desse canal Amit Segal, citado pela estação e considerado próximo do chefe do Governo israelita, afirmou que Khamenei se encontrava no subsolo no momento do ataque, embora “provavelmente não no seu próprio ‘bunker’”, sem indicar fontes para essa alegação.
Até ao momento, as autoridades iranianas não confirmaram qualquer informação sobre o paradeiro ou o estado de saúde de Ali Khamenei.
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
Temos de acabar com o conceito de afirmação de masculinidade de que “homem que é homem tem de expor o seu órgão para se afirmar”.
Países evoluídos, têm...
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Nos últimos tempos, assistimos a um desconcertante passeio de políticos e de cidadãos que se dizem iluminados, independentes, conhecedores de tudo e mais...
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou hoje no Conselho de Segurança preocupação com o potencial desenrolar no Médio Oriente de uma “série...
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, vai informar ainda hoje os seus homólogos dos países que compõem o G7 sobre o ataque conjunto dos...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje à noite que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto na ofensiva hoje lançada sobre o...
O antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho afirmou hoje que “nunca se achou um inútil para a política” e rejeitou excluir um eventual...
A acumulação de lixo junto à Ribeira de São Vicente é motivo de preocupação para o presidente da Presidente da Juventude Popular (JP) local.
Em comunicado,...
As autoridades norte-americanas emitiram um “alerta global” aos seus cidadãos no estrangeiro após o ataque de hoje ao Irão, em particular no Médio Oriente....
A JSD/Madeira, reunida em São Vicente, exigiu soluções para a mobilidade aérea e declarou que quer ser parte integrante da renovação do partido.
Reunida...
O líder do movimento huthi do Iémen, alinhado com o Irão, Abdel Malik al-Huthi, expressou hoje total solidariedade com o Irão e declarou que o seu grupo...
O Nacional perdeu hoje por 2-1 na receção ao SC Braga, em partida da 14.ª jornada da I Liga de futebol, que foi disputada no Estádio da Madeira, na Choupana....