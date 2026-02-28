Irão: Netanyahu diz haver “sinais” de que Khamenei está morto

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que existem sinais de que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, está morto, sem que haja ainda qualquer confirmação oficial por parte de Teerão.

“Esta manhã, destruímos o complexo residencial do tirano Khamenei, no coração de Teerão, num ataque surpresa”, declarou Netanyahu num comunicado televisivo, acrescentando que “há inúmeros indícios de que este tirano já não existe”.

Netanyahu assegurou que Israel também já “eliminou altos funcionários do regime” iraniano e do programa nuclear de Teerão, neste primeiro dia de ataques.

“Esta manhã, eliminámos altos funcionários do regime dos ayatollahs, comandantes da Guarda Revolucionária, altos funcionários do programa nuclear, e vamos continuar”, disse Netanyahu.

Netanyahu acrescentou que o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão irá continuar “enquanto for necessário”.

“Esta operação decisiva continuará enquanto for necessário, e devemos ser pacientes”, prometeu Netanyahu num discurso televisivo, mais de 12 horas após o início do ataque, que foi seguido de retaliações iranianas contra Israel e vários países árabes.

O chefe de Governo israelita assegurou ainda que os ataques contra o Irão vão continuar.

“Nos próximos dias, vamos atacar milhares de alvos do regime terrorista”, acrescentou.

Segundo a cadeia televisiva israelita Canal 12, trinta bombas foram lançadas sobre o complexo residencial do líder iraniano durante a operação militar.

O jornalista desse canal Amit Segal, citado pela estação e considerado próximo do chefe do Governo israelita, afirmou que Khamenei se encontrava no subsolo no momento do ataque, embora “provavelmente não no seu próprio ‘bunker’”, sem indicar fontes para essa alegação.

Até ao momento, as autoridades iranianas não confirmaram qualquer informação sobre o paradeiro ou o estado de saúde de Ali Khamenei.