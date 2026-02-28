Irão: ‘Media’ israelitas noticiam que guia supremo iraniano “Khamenei está morto”

Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
Temos de acabar com o conceito de afirmação de masculinidade de que “homem que é homem tem de expor o seu órgão para se afirmar”.
Países evoluídos, têm...
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Nos últimos tempos, assistimos a um desconcertante passeio de políticos e de cidadãos que se dizem iluminados, independentes, conhecedores de tudo e mais...
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou hoje no Conselho de Segurança preocupação com o potencial desenrolar no Médio Oriente de uma “série...
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, vai informar ainda hoje os seus homólogos dos países que compõem o G7 sobre o ataque conjunto dos...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje à noite que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto na ofensiva hoje lançada sobre o...
O antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho afirmou hoje que “nunca se achou um inútil para a política” e rejeitou excluir um eventual...
A acumulação de lixo junto à Ribeira de São Vicente é motivo de preocupação para o presidente da Presidente da Juventude Popular (JP) local.
Em comunicado,...
As autoridades norte-americanas emitiram um “alerta global” aos seus cidadãos no estrangeiro após o ataque de hoje ao Irão, em particular no Médio Oriente....
A JSD/Madeira, reunida em São Vicente, exigiu soluções para a mobilidade aérea e declarou que quer ser parte integrante da renovação do partido.
Reunida...
O líder do movimento huthi do Iémen, alinhado com o Irão, Abdel Malik al-Huthi, expressou hoje total solidariedade com o Irão e declarou que o seu grupo...
O Nacional perdeu hoje por 2-1 na receção ao SC Braga, em partida da 14.ª jornada da I Liga de futebol, que foi disputada no Estádio da Madeira, na Choupana....