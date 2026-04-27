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Irão: Mais de 30 milhões de voluntários para integrar ofensiva contra EUA revela líder do parlamento

    Irão: Mais de 30 milhões de voluntários para integrar ofensiva contra EUA revela líder do parlamento
    Mohammad Bagher Ghalibaf fez anúncio nas redes sociais. DR
Lusa

Mundo
Data de publicação
27 Abril 2026
14:00

O presidente do parlamento iraniano afirmou hoje que mais de 30 milhões de voluntários responderam ao repto das autoridades e estão dispostos a sacrificarem-se pelo Irão no contexto da ofensiva militar israelo-norte-americana, incluindo ele próprio.

“Orgulho-me de ser uma destas 30 milhões de pessoas que se oferecem para se sacrificar. O sacrifício abnegado da orgulhosa nação iraniana confundiu os inimigos”, declarou Mohammad Bagher Ghalibaf, que chegou a liderar a equipa de negociadores de Teerão nos contactos com Washington para o cessar das hostilidades, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Segundo indicou, os voluntários “corajosos e patriotas” inscritos na campanha lançada pelas autoridades “têm o apoio firme do Irão para sempre”.

As autoridades iranianas garantem que o número de cidadãos inscritos na campanha para combater contra os Estados Unidos e Israel, em defesa do país, ultrapassa os 30 milhões.

Em concreto, segundo os dados partilhado por Ghalibaf, um total de 30.885.140 pessoas no Irão registaram-se como voluntárias.

No início do mês, foi o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, que afirmou ter-se inscrito como voluntário, mostrando-se disposto a “sacrificar a sua vida”, quando “mais de 14 milhões” de cidadãos iranianos se tinham registado na campanha, num país com mais de 90 milhões de habitantes.

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou no sábado que representantes iranianos apresentaram uma nova proposta de negociação, apenas 10 minutos depois de ele ter ordenado o cancelamento da viagem dos enviados especiais norte-americanos a Islamabad, Paquistão, para encetar o diálogo com Teerão.

Segundo o portal de notícias norte-americano Axios, o Irão apresentou aos Estados Unidos uma nova proposta de negociação para reabrir o estreito de Ormuz e pôr fim à guerra, adiando simultaneamente as negociações sobre o programa nuclear de Teerão para uma data posterior.

O jornal digital cita um funcionário norte-americano e outras duas fontes não identificadas com conhecimento do assunto.

De acordo com o funcionário, Trump tenciona analisar hoje o atual impasse nas negociações e os possíveis passos a seguir.

A proposta prevê que o cessar-fogo se prolongue por um longo período ou que ambas as partes acordem o fim definitivo da guerra e que as negociações nucleares tenham início posteriormente, uma vez aberto o estreito e levantado o bloqueio que Washington impôs a todos os navios que tentam chegar ou sair de portos iranianos, de acordo com o Axios.

Numa entrevista concedida no domingo à estação Fox News, Donald Trump deu a entender que pretende continuar com o bloqueio naval que está a asfixiar as exportações de petróleo do Irão, na esperança de que isso obrigue Teerão a ceder nas próximas semanas.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.

Um cessar-fogo, negociado originalmente para durar duas semanas a partir de 08 de abril, foi prorrogado sem um prazo definido, criando espaço para a diplomacia, mas prolongando simultaneamente o clima de incerteza.

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