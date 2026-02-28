Irão: Cruz Vermelha reporta mais de 200 mortes após ataques aéreos

A Cruz Vermelha iraniana informou hoje que registou pelo menos 201 mortos e 747 feridos numa série de ataques aéreos israelitas e norte-americanos contra o Irão.

Das 31 províncias iranianas, “24 foram atingidas e a Cruz Vermelha está em alerta máximo”, enfatizou a organização num comunicado divulgado pela agência de notícias ISNA.

Este é o primeiro balanço oficial de todos os ataques lançados esta manhã.

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou “eliminar ameaças iminentes” do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.

Os líderes de França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos e apelaram ao regresso às negociações, num contexto de crescente instabilidade na região.