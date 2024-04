A polícia britânica deteve hoje um homem armado com uma espada que terá atacado várias pessoas em Hainault, no leste de Londres, anunciaram as autoridades da capital do Reino Unido.

A Polícia Metropolitana disse ter sido recebido um alerta pouco antes das 07:00 de que um veículo tinha sido conduzido contra uma casa na zona de Thurlow Gardens e de que pessoas que tinham sido esfaqueadas.

Pelo menos dois agentes da polícia foram feridos e um número indeterminado de civis foram atacados, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos.

O jornal Daily Telegraph cita uma testemunha que refere que quatro pessoas terão sido esfaqueadas.

A polícia indicou que um homem de 36 anos foi detido no local e descartou para já a hipótese de terrorismo.

”Não acreditamos que haja qualquer ameaça atual para a comunidade em geral. Não estamos à procura de mais suspeitos. Este incidente não parece estar relacionado com o terrorismo”, afirmou o comissário adjunto Ade Adelekan.