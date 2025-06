“Atrevo-me a afirmar que esta foi uma conquista do nosso mandato e fruto da iniciativa conjunta dos quatro colégios e que levou a que o anterior conselho diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas plasmasse no Estatuto e no Regulamento Eleitoral”, disse.

Na oportunidade, Gil Alves destacou a nova era para a vida dos Colégios de Especialidade. Isto porque, pela primeira vez, as direções foram eleitas contando também com membros suplentes.”

O médico dentista madeirense Gil Alves tomou posse, no Templo da Poesia, em Oeiras, para mais um mandato na direção do Colégio de Cirurgia Oral. A cerimónia aconteceu este sábado, 31 de maio.

Enquanto presidente do Colégio de Cirurgia Oral e em nome dos especialistas, Gil Alves apelou ao bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas para que, com a experiência adquirida no seu primeiro mandato e ao fim de cinco anos de exercício, “se empenhe na valorização do trabalho gratuito dos empossados e o entenda como um contributo que trará benefícios não só para os especialistas mas para todos os médicos dentistas”.

Certo de que o órgão diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas saberá acarinhar e valorizar as iniciativas apresentadas pelo Colégio de Cirurgia Oral, Gil Alves destacou que as mesmas continuam a ter como objetivo o enobrecimento da Medicina Dentária e a credibilização de especialistas e médicos dentistas generalistas.

Garantiu que os eleitos para o Colégio de Especialidade de Cirurgia Oral irão continuar a pugnar pela transparência, imparcialidade, coragem, verticalidade, confiança, credibilidade e mobilização”, Gil Alves deixou uma homenagem a colegas que já partiram.