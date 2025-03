O Governo dos EUA está a considerar proibir a entrada no seu território de cidadãos de 43 países - incluindo Afeganistão, Cuba, Irão e Venezuela - de acordo com informações internas obtidas pelo jornal The New York Times.

De acordo com o jornal, este esboço de proposta, que circula dentro do Governo republicano, inclui três categorias de países cujos cidadãos podem enfrentar restrições para entrar nos Estados Unidos.

Os 11 países da “lista vermelha” - que implica uma proibição total de entrada nos Estados Unidos - são: Afeganistão, Butão, Cuba, Irão, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria, Venezuela e Iémen.

De acordo com as autoridades governamentais que o jornal contactou, estas listas foram compiladas pelo Departamento de Estado há várias semanas, sendo provável que haja mudanças quando chegarem à Casa Branca.

O projeto de proposta inclui ainda uma “lista laranja” de 10 países — Bielorrússia, Eritreia, Haiti, Laos, Myanmar, Paquistão, Rússia, Serra Leoa, Sudão do Sul e Turquemenistão — cujas viagens ficarão restritas, mas não suspensas.

Nestes casos, de acordo com o The New York Times, os viajantes de negócios ricos poderão ter permissão para entrar após passarem por uma entrevista, mas não aqueles que viajam com vistos de imigrante ou turista.

Para já, não fica claro se as pessoas com vistos válidos estarão isentas da proibição.