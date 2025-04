Três semanas após a expulsão do embaixador da África do Sul Ebrahim Rasool ter sido expulso dos EUA, ontem, agora foi a vez da Cônsul-Geral, Thandile Babalwa Sunduza ter recebido ordem de marcha por parte do departamento das Missões de Estado Estrangeiras.

É a segunda autoridade diplomática sul-africana de alta patente a ser expulsa dos EUA. A sua expulsão ocorre após a retirada do Brigadeiro-General Richard Maponyane, adido militar da África do Sul em Washington, numa altura em que relatos apontam para que os EUA estão cortando a assistência militar e cooperação com a South African Defence Forces.

Consta que a controversa Cônsul-Geral Thandile Babalwa Sunduza ganhou as manchetes dos jornais americanos pelos motivos errados no passado, incluindo o seu envolvimento numa série de reclamações de funcionários consulares contra ela por suposto comportamento abusivo e gastos desnecessários.

Apesar de tudo isto Naledi Pandor, ministra cessante do Negócios Estrangeiros tornou extensiva a sua nomeação por outros quatro anos a té 2028.

Consta que no início deste ano Sunduza foi homenageada pela filial veementemente anti-israelita de Los Angeles do Conselho de Relações Americanas-Islâmicas e pela filial de Los Angeles da Jewish Voice for Peace pela campanha da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça.

Estas saídas de diplomatas de alto nível pintam um quadro deveras sombrio das relações muito tensas entre Washington e Pretória que não auguram nada bem pois refletem uma intensa deterioração dos laços da África do Sul e Israel e ilustram quão ruim é o atual relacionamento bilateral entre estas duas nações.