Cerca de seis em cada 10 norte-americanos duvidam das capacidades mentais do Presidente, Joe Biden, de 81 anos, e do candidato à nomeação republicana Donald Trump, de 77, que poderão enfrentar-se nas eleições presidenciais de novembro, segundo uma sondagem.

De acordo com o estudo de opinião, 63% dizem que não estão muito ou nada confiantes na capacidade mental de Biden para exercer eficazmente o cargo de Presidente, transformando o seu próximo discurso sobre o Estado da União numa espécie de audição em tempo real para um segundo mandato.

Uma percentagem semelhante, mas ligeiramente inferior (57%), afirma que Trump, que ocupou a Casa Branca entre 2017 e 2021, não tem a memória e a acuidade necessárias para o cargo.

Os resultados de uma nova sondagem do Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos da agência de notícias Associated Press-NORC apontam para uma eleição presidencial difícil, em que questões como a idade e a competência mental poderão ser mais preponderantes do que em qualquer outra disputa política dos tempos modernos.

A opinião das pessoas sobre a memória e a acuidade de Biden piorou desde janeiro de 2022, quando cerca de metade dos inquiridos expressou preocupações semelhantes – na altura, essa pesquisa não fez uma pergunta semelhante sobre Trump.

Num dado que representa um grande risco para Biden, os independentes são muito mais propensos a dizer que não têm confiança nas suas habilidades mentais (80%) em comparação com as de Trump (56%).

Os democratas estão, em geral, mais preocupados com as capacidades mentais de Biden do que os republicanos com as de Trump, o que aumenta a importância do discurso do chefe de Estado numa sessão conjunta do Congresso na quinta-feira.

Apenas 38% dos eleitores norte-americanos aprovam a forma como Biden está a lidar com o seu cargo de Presidente, enquanto 61% desaprovam. Os democratas (74%) são muito mais favoráveis ao seu desempenho do que os independentes (20%) e os republicanos (6%).

Mas há um amplo descontentamento quanto à forma como Biden está a lidar com uma série de questões, incluindo a economia, a imigração e a política externa.

Cerca de quatro em cada 10 americanos aprovam a forma como Biden está a lidar com cada uma destas questões: cuidados de saúde, alterações climáticas, política de aborto e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas as pessoas estão menos satisfeitas com a forma como Biden lida com a imigração (29%), com o conflito entre israelitas e palestinianos (31%) e com a economia (34%) - todos temas que serão provavelmente abordados no discurso perante uma sessão conjunta do Congresso.

Mais de metade (57%) dos norte-americanos acham que a economia nacional está um pouco ou muito pior do que antes de Biden assumir o cargo em 2021. Apenas três em cada 10 adultos dizem que é melhor sob a sua liderança. Ainda assim, as pessoas estão mais otimistas quanto ao estado das suas próprias contas bancárias: 54% dizem que as suas finanças pessoais estão bem.

O Presidente enfrenta uma pressão acrescida sobre a sua idade depois de terem sido conhecidas descrições pouco lisonjeiras contidas num relatório que não recomendou um processo criminal contra Biden pelo seu manuseamento incorreto de registos confidenciais, ao contrário de Trump, que foi acusado de manter material confidencial na sua casa na Florida.

O relatório dizia que a memória de Biden era “nebulosa”, “confusa”, “defeituosa”, “fraca” e tinha “limitações significativas”.

Biden tem tentado desviar as preocupações brincando com a sua idade, dando golpes nas gafes de Trump. No entanto, a idade do Presidente é uma fraqueza que tem ofuscado as suas medidas em áreas como infraestruturas, indústria ou a abordagem das mudanças climáticas.

Cerca de um terço dos democratas disseram que não estão muito ou nada confiantes na capacidade mental de Biden nesta nova pesquisa, contra 14% em janeiro de 2022. Apenas 40% dos democratas disseram que estão extremamente ou muito confiantes nas habilidades mentais de Biden, com aproximadamente três em cada 10 a dizerem estar “um pouco” confiantes.

Os republicanos sentem-se geralmente mais confortáveis com as capacidades mentais de Trump do que os democratas com as de Biden.

No inquérito, 59% dos republicanos estão extremamente ou muito confiantes de que Trump tem as capacidades mentais necessárias para ser Presidente. Outros 20% estão um pouco confiantes e 20% não estão muito ou nada confiantes.

Mas se há uma coisa em que democratas e republicanos podem concordar é que o provável candidato do outro partido não está mentalmente à altura da tarefa: cerca de nove em cada 10 republicanos dizem que Biden não tem capacidade mental para servir como Presidente, enquanto uma percentagem semelhante de democratas diz o mesmo sobre Trump.