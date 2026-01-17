Gronelândia: Macron diz que tarifas de Trump são “inaceitáveis” e quer união na resposta

As ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas aos países que se opõem à anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos da América (EUA) são “inaceitáveis”, declarou hoje o Presidente francês, prometendo uma resposta europeia “unida”.
“As ameaças tarifárias são inaceitáveis e não têm lugar neste contexto. Os europeus responderão de forma unida e coordenada se forem confirmadas. Garantiremos o respeito pela soberania europeia”, escreveu Emmanuel Macron, na rede social X (antigo Twitter).
O Presidente norte-americano ameaçou hoje vários países europeus com novas tarifas caso a Gronelândia não seja “vendida na sua totalidade” aos Estados Unidos.
A França, Suécia, Alemanha e Noruega, juntamente com os Países Baixos, a Finlândia, Eslovénia e Reino Unido enviaram militares para a Gronelândia, numa missão de reconhecimento no âmbito do exercício dinamarquês ‘Arctic Endurance’, organizado com aliados da NATO.
“Nenhuma intimidação ou ameaça nos influenciará, nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer outro lugar do mundo”, afirmou Macron, acrescentando que a França “está comprometida com a soberania e a independência das nações, na Europa como em qualquer outro lugar”.
“Isso orienta as nossas escolhas. Isso sustenta o nosso compromisso com as Nações Unidas e a sua Carta”, acrescentou.
Por essa razão, Paris apoia e “continuará a apoiar” a Ucrânia e, pelo mesmo motivo, decidiu “participar nos exercícios iniciados pela Dinamarca na Gronelândia”.
“Mantemos esta decisão. Isto também porque a segurança do Ártico e das fronteiras da nossa Europa estão em causa”, argumentou Macron.
O Presidente francês realçou que “nenhuma intimidação ou ameaça” os pode influenciar, “nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer outro lugar do mundo”, quando se enfrentam “estas situações”.
Trump anunciou que vai impor tarifas adicionais de 10% à Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, a partir de 01 de fevereiro, em retaliação pelo envio de tropas destes países para a Gronelândia em resposta à ameaça do Presidente norte-americano de tomar o controlo da ilha, que se manterá em vigor até que os Estados Unidos concluam o processo de “aquisição” do território.
O chefe de Estado norte-americano, para reforçar a sua posição, avisou ainda que esta tarifa adicional de 10% subirá para 25% a partir de 01 de junho e “deverá ser paga até que se chegue a um acordo para a compra total e definitiva da Gronelândia” por parte dos Estados Unidos.
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
Viver na Madeira é viver com o mar à volta. É crescer com a noção clara de que o avião não é um luxo, nem um capricho. É uma necessidade. Para um madeirense,...
O sono é um estado fisiológico essencial para manter o equilíbrio do nosso organismo. Desempenha funções vitais como o desenvolvimento, conservação de...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Maria José Santos, antiga presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, no período de 1994 a 1997, faleceu.
Numa nota de pesar publicada nas redes sociais,...
Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se de urgência no domingo para discutir as relações com os Estados Unidos, na sequência...
O Benfica venceu hoje o Rio Ave por 2-0, em jogo a contar para a I Liga de futebol portuguesa, regressando assim às vitórias após derrotas frente a Braga...
Os números do sorteio desta noite do Totoloto já são conhecidos.
Anote a chave sorteada: 12 14 18 47 48 + 7 e confira se é premiado.
Saiba mais no site dos...
A Capitania do Funchal emitiu esta noite um aviso de mau tempo.
Com base em informação do IPMA, a previsão aponta para vento de força 8 (de 63 a 74 km por...
A Associação Industrial Portuguesa (AIP) saudou hoje a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul, considerando-a um passo “relevante para a afirmação...
O filme “Sentimental Value”, de Joachim Trier, venceu hoje em Berlim o prémio de “Filme Europeu” atribuído pela Academia Europeia de Cinema, conseguindo...
O filme “On Falling”, da realizadora portuguesa Laura Carreira, recebeu hoje o “Prémio Descoberta”, atribuído pela Academia Europeia de Cinema.
“On Falling”...
A presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu alertaram hoje que as tarifas anunciadas por Donald Trump contra países europeus,...
As ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas aos países que se opõem à anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos da América (EUA) são “inaceitáveis”,...