Gronelândia: Bruxelas avisa que tarifas podem desencadear “perigosa espiral descendente”

A presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu alertaram hoje que as tarifas anunciadas por Donald Trump contra países europeus, por se oporem ao seu plano para anexar a Gronelândia, “poderão desencadear uma perigosa espiral descendente”.
“As tarifas prejudicariam as relações transatlânticas e poderiam desencadear uma perigosa espiral descendente. A Europa continuará unida, coordenada e empenhada na defesa da sua soberania”, afirmaram Ursula von der Leyen e António Costa, numa declaração conjunta partilhada nas redes sociais.
Von der Leyen e Costa reiteraram a sua defesa da integridade territorial e da soberania como princípios fundamentais do direito internacional e enfatizaram o seu “interesse transatlântico comum na paz e na segurança no Ártico, também através da NATO”.
“O exercício [militar] dinamarquês, previamente coordenado e realizado com os aliados, responde à necessidade de reforçar a segurança no Ártico e não representa qualquer ameaça para ninguém”, afirmaram.
Os dois líderes das instituições da União Europeia (UE) notaram ainda que “o diálogo continua a ser essencial” e prometeram “continuar a avançar no processo iniciado na semana passada entre o Reino da Dinamarca e os Estados Unidos”.
Ambos os líderes europeus estavam em Assunção, capital do Paraguai, para a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul, quando Trump anunciou que iria impor, a partir de 01 de fevereiro, uma tarifa de 10% sobre todos os produtos de oito países europeus que enviaram tropas para a Gronelândia, para um exercício militar e numa tentativa de reforçar a segurança e conter as ambições expansionistas do líder republicano norte-americano.
Trump afirmou, nas suas redes sociais, que iria elevar as tarifas para 25% em junho e que se manteriam em vigor até que fosse alcançado um acordo “para a compra total e completa da Gronelândia” por Washington.
As novas potenciais vítimas das tarifas do Presidente norte-americano, uma ferramenta que já utilizou por razões políticas contra outros países como o Brasil e a Índia, seriam tanto de dentro como de fora da UE: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.
Numa conferência de imprensa após a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul, Costa indicou que a União Europeia está a coordenar uma “resposta conjunta” de todos os 27 Estados-membros às novas tarifas norte-americanas.
