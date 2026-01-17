Gronelândia: Embaixadores da UE reúnem-se de urgência após anúncio de tarifas

Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se de urgência no domingo para discutir as relações com os Estados Unidos, na sequência do anúncio de tarifas a oito países europeus pela oposição às ameaças sobre a Gronelândia.

Fontes europeias indicaram hoje à Lusa que, na sequência do recente anúncio dos Estados Unidos, “foi convocada uma reunião extraordinária do Coreper II [representantes permanentes dos Estados-membros junto da UE] para amanhã [domingo] à tarde”, pelas 17:00 (hora local, 16:00 de Lisboa), que terá lugar em formato restrito.

A reunião surge depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito hoje que irá cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).