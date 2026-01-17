MADEIRA Meteorologia
Faleceu antiga presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo

Data de publicação
17 Janeiro 2026
23:27

Maria José Santos, antiga presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, no período de 1994 a 1997, faleceu.

Numa nota de pesar publicada nas redes sociais, a atual presidente reconhece e agradece a “dedicação e sentido de missão” com que a falecida desempenhou o cargo.

“Que a sua memória permaneça entre nós, como testemunho do contributo que deu à Freguesia e ao Porto Santo”, escreve Liseta Nascimento, endereçando condolências à família enlutada.

O funeral de Maria José Santos realiza-se segunda-feira, pelas 14h30, no cemitério de Santa Catarina, no Porto Santo.

