Mais de 300 mil venezuelanos a viver nos Estados Unidos estão em risco de deportação, depois de a administração norte-americana ter decidido revogar o estatuto de proteção temporária que os abrange, revelou hoje o jornal New York Times.

Citando documentos do Departamento de Segurança Nacional, o jornal afirma que a ordem deverá abranger mais de 300 mil venezuelanos que receberam aquele estatuto em 2023 e que o poderão perder nos 60 dias seguintes à publicação oficial da medida, ou seja, em abril.

No entender dos republicanos, este sistema tem permitido prolongar uma permanência supostamente temporária dos emigrantes nos Estados Unidos.

Segundo o New York Times, outros 250 mil venezuelanos estão abrangidos por aquele estatuto até setembro, pelo que a decisão revelada sugere que também estes podem estar em risco.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu no sábado que a Venezuela passará a receber de volta todos os seus cidadãos que forem deportados dos Estados Unidos, incluindo criminosos.

“A Venezuela concordou em receber no seu país todos os estrangeiros ilegais venezuelanos que estavam nos Estados Unidos, incluindo membros de gangues”, escreveu Trump na rede social Truth.

O comentário do Presidente norte-americano foi feito horas depois de, em Caracas, as autoridades venezuelanas terem libertado seis cidadãos norte-americanos que estavam detidos em cadeias do país, na sequência da deslocação do enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell.