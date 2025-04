Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas num tiroteio na Universidade da Florida e o atirador, já detido, é um estudante da universidade, segundo o chefe da polícia da universidade, Jason Trumbower.

Segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press, os dois mortos não são estudantes da universidade, mas as autoridades adiantam que o atirador é um estudante de 20 anos, filho de um delegado do departamento de Xerifes local.

De acordo com as autoridades, o atirador utilizou a arma de serviço do pai que foi encontrada no local do tiroteio.

Pelo menos cinco pessoas estão a ser tratadas no Tallahassee Memorial Hospital e o atirador também está a receber cuidados médicos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, a partir da Sala Oval, que tinha sido informado sobre o tiroteio, afirmando que é uma “pena” que tenha acontecido, mas que não vai defender qualquer nova legislação sobre armas.

“A arma não dispara, as pessoas é que disparam”, acrescentou Trump.

Em resposta aos jornalistas na Sala Oval, Trump disse que é um “grande defensor” da Segunda Emenda e do direito do porte de armas.

“Tenho a obrigação de proteger a Segunda Emenda”, acrescentou, sublinhando que é “horrível que coisas como esta aconteçam”.

O sistema de alerta da universidade anunciou, cerca de três horas após o tiroteio, que as forças policiais tinham “neutralizado a ameaça”.

As autoridades pediram aos estudantes e professores que evitassem a associação de estudantes e outras áreas ainda consideradas como locais de crime.

Estudantes e pais esconderam-se numa pista de ‘bowling’ e num elevador de carga dentro da associação de estudantes depois de ouvirem tiros no exterior do edifício.

A Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou numa publicação nas redes sociais que o Departamento de Justiça está em contacto com os agentes do FBI que se encontram no local.

“A nossa prioridade é a segurança de todos os envolvidos”, escreveu Bondi no X.

Também numa publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que ele e a sua equipa tinham sido informados sobre o tiroteio e que os agentes de campo do FBI em Jacksonville estavam na escola.

“Daremos todo o apoio necessário às forças policiais locais”, afirmou Patel.

Os estudantes e os professores foram instruídos a procurar abrigo e a aguardar novas instruções.

A Universidade da Florida é uma das 12 universidades públicas da Florida, com o seu campus principal localizado em Tallahassee, onde ocorreu o tiroteio, a poucos minutos do edifício do Capitólio do Estado.

Cerca de 44.300 alunos estão matriculados na universidade, de acordo com a ficha informativa da escola para 2024.

Em 2014, a biblioteca principal da universidade foi palco de um tiroteio que feriu três pessoas, com os agentes a dispararem e a matarem o atirador, Myron May, de 31 anos.