O indivíduo detido hoje pelo atropelamento múltiplo na cidade de Liverpool, durante os festejos da conquista do campeonato de futebol pelo clube desta cidade do norte de Inglaterra, é um cidadão britânico de 53 anos, anunciou a polícia local.

“Podemos confirmar que o homem detido é um homem branco britânico de 53 anos, da zona de Liverpool, afirmou um porta-voz da polícia de Merseyside, citado pela BBC, numa altura em que corriam rumores nas redes sociais de que o presumível atacante era um terrorista islâmico.

“Pedimos às pessoas que não especulem sobre as circunstâncias do incidente desta noite em Water Street”, no centro da cidade de Liverpool, adiantou a mesma fonte.

“Estão a decorrer inquéritos exaustivos para determinar as circunstâncias que levaram à colisão”, precisou a polícia, que apelou à população para que “não partilhe conteúdos angustiantes na Internet”, mas que envie as imagens ou informações para as autoridades.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram o número de vítimas do atropelamento.

Um jornalista da AFP no sítio do atropelamento, na rua Water no centro de Liverpool, testemunhou pelo menos quatro pessoas a serem retiradas em macas.

Imagens recolhidas por testemunhas no local e partilhadas nas redes sociais mostram um carro a entrar na rua a alta velocidade e a colher algumas pessoas, projetadas para a zona pedonal e caindo inanimadas no chão.

Posteriormente o veículo abranda, muda de direção para onde se encontrava uma concentração maior de pessoas, e volta a acelerar, colhendo algumas dezenas de pessoas.

Antes de o veículo se deter é possível ver pelo menos uma pessoa atropelada, presa debaixo da parte da frente do veículo, que é depois rodeado de elementos da polícia.

O condutor é finalmente retirado do automóvel e preso pela polícia, que o leva para dentro de uma carrinha, isolando-o de alguns indivíduos que tentam agredi-lo.

O desastre seguiu-se a uma tarde de festa em que milhares de adeptos do Liverpool assistiram ao desfile do troféu da Premier League no centro da cidade

O porta-voz do Liverpool FC afirmou à BBC que o clube está em contacto direto com a polícia de Merseyside na sequência do incidente, que ocorreu “no final do desfile dos troféus, ao princípio da noite”.

“Os nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que foram afectados por este grave incidente. Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio aos serviços de emergência e às autoridades locais que estão a lidar com este incidente”.

Também o clube rival da cidade, o Everton, apresentou publicamente as suas condolências.

A Premier League emitiu um comunicado manifestando “choque com os terríveis acontecimentos ocorridos esta noite em Liverpool”.

“Os nossos sinceros pensamentos vão para todos os feridos e afectados”, adiantou a mesma fonte.

De acordo com a BBC, uma ambulância aérea aterrou na zona e há um grande número de cordões policiais a impedir o acesso ao local do atropelamento.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou nas redes sociais que está a ser informado da situação e agradeceu à polícia a sua rápida resposta.

“Os acontecimentos de Liverpool são terríveis - os meus pensamentos estão com todos os feridos ou afetados”, disse Starmer.

“Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela sua resposta rápida e contínua a este incidente chocante”, adiantou.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste (NWAS) acrescentou num comunicado que está a prestar assistência ás vítimas e a “avaliar a situação e a trabalhar com outros membros dos serviços de emergência”.

“A nossa prioridade é garantir que as pessoas recebam a ajuda médica de que necessitam o mais rapidamente possível”, referiu, citado pelos media britânicos.