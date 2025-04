Cerca de cinquenta pessoas próximas e simpatizantes do presidente da Câmara de Istambul, preso no final de março, foram detidas no âmbito da investigação de corrupção contra o autarca, anunciou hoje o Ministério Público da cidade turca.

“No âmbito da investigação, foram emitidos mandados de captura para 53 pessoas”, nomeadamente em Istambul e Ancara, das quais “47 foram detidas”, anunciou o Ministério Público de Istambul em comunicado.

O presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, um dos mais ferozes opositores do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi detido em 19 de março e preso em 25 de março sob a acusação de corrupção, numa altura em que deveria ser nomeado pelo seu partido, o CHP, como candidato às próximas eleições presidenciais.

De acordo com a imprensa turca, entre as pessoas detidas hoje contam-se a chefe de gabinete do presidente da câmara, Kadriye Kasapoglu, o irmão da sua mulher, Dilek Imamoglu, o diretor da autoridade das Águas e antigos funcionários da autarquia.

Segundo o ‘site’ de notícias Bir Gün, próximo da oposição, estavam ainda a decorrer buscas hoje de manhã nas casas dos detidos em Istambul, Ancara e Tekirdag (noroeste).