A partir da noite desta segunda-feira, 24 de fevereiro, os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e a Diocese de Roma, “atentos aos sentimentos do Povo de Deus”, se reunirão na Praça São Pedro às 21h locais para a oração do terço pela saúde do Santo Padre.

A informação, veiculada pelo canal Vatican News, dá conta que a oração de hoje será presidida pelo secretário de Estado, cardeal, Pietro Parolin.

Recorde-se que o Papa Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos dois pulmões e teve uma crise respiratória na sexta-feira, agravando o seu estado de saúde.

No comunicado emitido esta manhã pelo Vaticano, é declarado que o Santo Padre passou a noite bem e está a descansar, apesar de se manter em estado crítico.

No domingo, o Vaticano disse que o Papa continua em estado crítico no hospital Gemelli, em Roma, Itália, e que alguns exames de sangue indicavam uma insuficiência renal leve, mas sob controlo.