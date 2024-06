Joe Biden recolheu mais de 28 milhões de dólares (26 milhões de euros) numa campanha realizada no sábado à noite em Los Angeles, na qual se reuniu com o ex-Presidente Barack Obama e personalidades como Julia Roberts, George Clooney e Barbra Streisand.

A campanha de Biden e Kamala Harris afirmou ter recolhido um montante histórico para uma única ação democrata de angariação de fundos, ao ultrapassar os 26 milhões de dólares que alcançou em março, num evento semelhante, em Nova Iorque.

Biden e Obama apareceram no cenário do teatro Peacock de Los Angels para uma conversa com o apresentador de televisão Jimmy Kimmel, na qual falaram sobre o ex-Presidente e adversário republicano Donald Trump (2017-2021), e de algumas conquistas políticas do governante democrata.

Kimmel chamou “Júlio César laranja” a Trump e comparou o mandato com “uma colonoscopia” que se tenta esquecer.

Por seu lado, Obama destacou que se sentia muito “orgulhoso” do “extraordinário trabalho” que Biden fez e incitou os presentes a votarem no atual Presidente nas próximas eleições presidenciais de 05 de novembro.

No encontro, também estiveram presentes a cantora Sheryl Lee Ralph, Barbra Streisand e os atores Jason Bateman e Jack Black, que se juntaram às piadas contra Trump, à passagem pelo palco.

A recolha de fundos realizou-se, apesar de centenas de manifestantes pró-palestinianos se juntarem fora do recinto para tentarem, sem êxito, bloquear as entradas no evento e perturbar a continuação da angariação de verbas.