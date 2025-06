Um avião despenhou-se hoje no aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, de acordo com os bombeiros locais. Vários meios de comunicação estão a avançar que abordo seguiam 242 pessoas.

A Air India anunciou em Nova Deli que um avião da companhia que fazia o voo entre Ahmedabad e Londres estava envolvido no acidente.