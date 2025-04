As centrais nucleares espanholas deixaram de produzir eletricidade, na sequência do apagão generalizado, que também está a afetar Portugal, noticiou hoje o jornal El Pais.

O diário, que citou fontes do Conselho de Segurança Nuclear, escreveu que as cinco centrais nucleares espanholas com sete reatores em funcionamento deixaram de produzir eletricidade para a rede pública por razões de segurança.

Os sistemas internos de cada central têm de continuar operacionais e as instalações estão a utilizar o equipamento a gasóleo que cada central nuclear dispõe, acrescentou.

A REN – Redes Energéticas Nacionais disse que um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.