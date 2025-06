Pelo menos 22 pessoas, a maioria atletas, morreram num acidente de autocarro no norte da Nigéria, em que o veículo caiu de uma ponte, de acordo com as autoridades nigerianas citadas pela agênci Efe.

A tragédia ocorreu hoje numa auto-estrada perto da zona de Gadar Yankifi, no estado de Kano, de onde eram naturais as vítimas, que regressavam de um campeonato de atletismo no estado de Ogun (sudoeste).

“Com profundo pesar recebi a trágica notícia do infeliz incidente que levou a vida de 22 cidadãos inocentes e deixou vários feridos”, afirmou o governador de Kano, Abba Yusuf, num comunicado citado por meios locais.

O responsável acrescentou as “mais sinceras condolências às famílias dos falecidos” em nome daquele governo regional.

As vítimas faziam parte da delegação oficial de Kano enviada ao Festival Nacional de Desportos de Ogu, que incluía atletas, treinadores e funcionários estatais.

O Órgão Federal de Segurança Rodoviária da Nigéria informou que no autocarro viajavam 32 pessoas (31 homens e uma mulher) e que o acidente “pode ter ocorrido como resultado da fadiga e do excesso de velocidade após uma longa viagem noturna”.

O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, disse que a tragédia é “um golpe devastador para a nação”.

O Festival Nacional de Desportos é um importante evento multidesportivo na Nigéria que atrai desportistas de diferentes partes do país com o objetivo de fomentar a união, o desenvolvimento atlético e a excelência.