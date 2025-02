A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou a conclusão dos trabalhos de pavimentação do Caminho Velho dos Barreiros, situado na freguesia do Caniço. Com este termo, cessam todas as condicionantes de trânsito e acessibilidade associadas a esta intervenção.

Em comunicado, a autarquia informou ainda que, dentro de poucos dias, dar-se-á início a novas obras de pavimentação em várias artérias da Freguesia. Serão abrangidos pelo novo projeto o Caminho e Rua da Pedreira (Assomada), o Caminho da Mãe de Deus, a Rua e Travessa dos Emigrantes, bem como o Caminho Velho da Azenha.

A Câmara pediu a compreensão dos automobilistas e residentes na área, apelando à paciência face aos eventuais constrangimentos temporários causados pelos trabalhos, que são essenciais para a melhoria das infraestruturas locais.

O valor total deste conjunto de investimentos ultrapassará os 350 mil euros, refletindo o compromisso da autarquia com a melhoria das condições de circulação.