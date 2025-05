A situação da Ribeira Brava, em que Hélder Gomes e Jorge Santos já assumiram que ambicionam ser candidatos à presidência da Autarquia - a última vez foi, ontem, no evento Jornadas da Madeira 2025, do JM- o líder do PSD-Madeira referiu que “neste momento, está quase fechado.”

Disse ainda o presidente que acredita que o processo na Ribeira Brava está praticamente resolvido depois de semanas de alguma tensão política naquele município.

“Penso que lá para segunda ou terça-feira, haverá novidades”, disse Miguel Albuquerque à margem de um evento público, esta manhã, no Funchal.