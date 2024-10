Paula Cabaço, presidente da APRAM diz que, devido ao facto de o Governo ter estado em gestão, o estudo para ampliação do porto do Funchal não ficou concluído.

Face ao investimento previsto, a obra não será para esta Legislatura. Mas independentemente de não avançar, “o nosso objetivo é o de concluir os estudos para os trabalhos serem retomados”, disse, há momentos, no âmbito do ‘Plaza Com’, uma iniciativa do centro comercial Plaza com o patrocínio do JM e da 88.8 JMFM.

A responsável diz que a Madeira quer portos cada vez mais verdes e inteligentes. E diz que a APRAM quer adiantar os projetos de sustentabilidade, estando permanentemente a acompanhar aquilo que são as exigências da indústria.