A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira acaba de reagir aos comentários que Eduardo Jesus dirigiu, na passada terça-feira, às duas deputadas do PS e ao deputado do JPP, Sílvia Silva, Sancha Campanella e Rafael Nunes. À entrada da Igreja do Colégio, Rubina Leal referiu que não aceita que sejam proferidas ofensas na casa da Democracia, no entanto pediu que se ultrapasse a situação.

”Não posso desvalorizar as palavras que foram proferidas (...), tentei apurar os factos, perceber o que tinha acontecido, esperei pela posição dos partidos visados e hoje recebi a carta do senhor secretário onde se dirige a todos os deputados do parlamento, lamenta o sucedido e pede desculpas pelos comentários”, disse.

Questionada sobre um possível castigo a impor a Eduardo Jesus, disse que não lhe cabe a si decidir se há ou não castigo. “Mas obviamente que não aceito um discurso que seja destrutivo ou discriminatório”, vincou.