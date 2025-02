“Como artista madeirense, é com enorme orgulho que noto a constante presença do JM Madeira no fortalecimento da nossa cultura”. É deste modo que a cantora e compositora madeirense MELA reage à distinção do JM como Jornal Local Europeu do Ano 2024.

Para a artista, este galardão não só reconhece a qualidade jornalística do JM, mas também a sua relevância na promoção de valores que enaltecem a história, tradições e arte da Região.

“Tenho muito orgulho em afirmar que a premiação de Jornal Local Europeu do Ano 2024 é, sem dúvida, uma distinção merecida, pois o JM Madeira tem cumprido um papel fundamental na promoção da nossa cultura, da nossa identidade e no desenvolvimento de um público consciente e atento”, realça.

A artista releva ainda a dedicação do jornal à verdade e à valorização daquilo que é genuinamente madeirense, características que, no seu entender, fazem do JM um “pilar da comunicação” regional.

Ao longo da sua carreira, a artista tem contado com um apoio contínuo deste matutino na divulgação do seu trabalho, algo que considera fundamental para a projeção dos artistas locais e nacionais.

“Para mim, como artista madeirense, este jornal é não só um parceiro na divulgação da arte, mas também um exemplo de jornalismo. A Madeira e os seus artistas agradecem ao JM Madeira por este trabalho de excelência”, conclui.