Dubai: família do Porto Santo desespera por notícias da filha

Bia Peixe, jovem criadora de conteúdos na redes sociais, está retida no Dubai. Tinha viagem para hoje, mas os aeroportos da região estão encerrados.

O pai, Élvio Sousa, antigo chefe de Gabinete na câmara municipal da ilha dourada, disse ao Jornal que a família está naturalmente muito preocupada.

Entretanto, Élvio Sousa recebeu uma mensagem de alguém que está com a filha no Dubai. Esse contacto dá conta de que “não se consegue contactar a embaixada de Portugal em Abu Dhabi.”

A mesma informação revela à família de Bia Peixe que há um grupo de WhatsApp de emergência consular com cerca de 1100 pessoas. “Estamos a acompanhar e a aguardar instruções das autoridades locais e consulares. Mas à espera é horrível e ela está bem longe de nós. Vi a publicação do Governo da República mas é preciso assegurar o regresso seguro dos nossos compatriotas retidos”.

O contexto de instabilidade e as notícias mais recentes deixam naturalmente preocupada toda a família da jovem porto-santense que deveria regressar hoje a Portugal.

Fazendo a atualização nas redes socias, Beatriz Peixe diz que as coisas estão mais calmas e que a Emirates prevê normalização na próxima semana.