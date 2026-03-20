Mulher ferida após queda na Rua do Seminário

Uma mulher, de 40 anos, foi hospitalizada ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de uma queda ocorrida na Rua do Seminário, no Funchal.

A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava queixas de traumatismos ligeiros nos membros inferiores.

Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada de ambulância para o hospital, onde ficou em observação no serviço de urgência.