Mulher ferida após queda na Rua do Seminário

Uma mulher, de 40 anos, foi hospitalizada ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de uma queda ocorrida na Rua do Seminário, no Funchal.
A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava queixas de traumatismos ligeiros nos membros inferiores.
Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada de ambulância para o hospital, onde ficou em observação no serviço de urgência.
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