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Homem provoca distúrbios no Centro de Saúde do Bom Jesus e obriga à intervenção da PSP

    Homem provoca distúrbios no Centro de Saúde do Bom Jesus e obriga à intervenção da PSP
    Patrulha da PSP foi alertada por um utente do Centro de Saúde do Bom Jesus JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Março 2026
20:21

Um indivíduo provocou, esta tarde, entre as 15 e 16 horas, vários distúrbios na via pública e no Centro de Saúde do Bom Jesus, gerando momentos de tensão entre os utentes.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o comportamento do homem causou mal-estar no local, levando um dos utentes a contactar as autoridades para pôr termo à situação.

Minutos depois, uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local, tendo conseguido travar a ação do indivíduo e repor a normalidade. A situação ficou resolvida sem necessidade de medidas adicionais, tendo o ambiente regressado à calma naquela unidade de saúde.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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