Homem provoca distúrbios no Centro de Saúde do Bom Jesus e obriga à intervenção da PSP

Um indivíduo provocou, esta tarde, entre as 15 e 16 horas, vários distúrbios na via pública e no Centro de Saúde do Bom Jesus, gerando momentos de tensão entre os utentes.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o comportamento do homem causou mal-estar no local, levando um dos utentes a contactar as autoridades para pôr termo à situação.

Minutos depois, uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se ao local, tendo conseguido travar a ação do indivíduo e repor a normalidade. A situação ficou resolvida sem necessidade de medidas adicionais, tendo o ambiente regressado à calma naquela unidade de saúde.