Motociclista ferido em despiste no Campanário

Um motociclista, do sexo masculino, ficou ferido esta manhã, na sequência de um despiste no Campanário.
O acidente, que teve lugar na via rápida, no sentido Ribeira Brava – Funchal, provocou escoriações no condutor da mota, cuja idade não foi possível apurar.
Para prestar assistência pré-hospitalar à vítima, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que procederam ao transporte do homem para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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