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Motociclista ferido em despiste no Campanário

    Motociclista ferido em despiste no Campanário
    O acidente teve lugar na via rápida, no sentido Ribeira Brava – Funchal. Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Março 2026
11:19

Um motociclista, do sexo masculino, ficou ferido esta manhã, na sequência de um despiste no Campanário.

O acidente, que teve lugar na via rápida, no sentido Ribeira Brava – Funchal, provocou escoriações no condutor da mota, cuja idade não foi possível apurar.

Para prestar assistência pré-hospitalar à vítima, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que procederam ao transporte do homem para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

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23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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