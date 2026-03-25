Motociclista ferido em despiste no Campanário

Um motociclista, do sexo masculino, ficou ferido esta manhã, na sequência de um despiste no Campanário.

O acidente, que teve lugar na via rápida, no sentido Ribeira Brava – Funchal, provocou escoriações no condutor da mota, cuja idade não foi possível apurar.

Para prestar assistência pré-hospitalar à vítima, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que procederam ao transporte do homem para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.