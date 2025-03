O preço dos combustíveis vai baixar na próxima semana na Região Autónoma.

O preço do litro de gasolina de 95 octanas vai descer dos atuais 1,589 para 1,555 euros, enquanto o gasóleo simples vai contrair de 1,458 para 1,448 euros, correspondendo a quedas de 3,4 cêntimos e de 1 cêntimo, respetivamente.

Estes valores correspondem ao preço máximo que as gasolineiras madeirenses poderão praticar na próxima semana na Madeira e no Porto Santo, o que não as impede de fixar valores baixo destes preços.