José Manuel Rodrigues salientou, esta manhã, o facto de a Madeira ter sido “uma das regiões do País que mais se rebelou contra a ditadura”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira falava durante a cerimónia comemorativa da ‘Revolta da Madeira de 1931’, junto ao monumento do Largo Charles Conde de Lambert, no Funchal.

“Foi em 1931 que se deu esta grande revolta durante um mês isolou a Região e onde se reclamou a instauração da democracia em Portugal”, referiu, lembrando que a revolta registou “uma grande adesão popular por parte dos madeirenses”, significando, também, uma necessidade de conquista de mais autonomia.

“Portanto, sendo a revolta do 4 de abril de 1931 uma revolta sobretudo a favor da democracia, feita por exilados que estavam na Madeira, foi também um passo decisivo para a conquista da autonomia que veio a verificar-se no 25 de abril de 1976 com a consagração desse princípio da emancipação política da Madeira e dos Açores”.

José Manuel Rodrigues disse, ainda, que o 4 de abril de 1931 “ganha outra importância” uma vez que, este ano, se assinalam os 50 anos do 25 de Abril.

No ato comemorativo estiveram também presentes vários secretários regionais, deputados da ALRAM e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.