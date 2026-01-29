MADEIRA Meteorologia
Jornadas de Filosofia abordam desafios da Inteligência Artificial

Iolanda Chaves

Jornalista

Educação
Data de publicação
29 Janeiro 2026
17:09

A Escola Secundária Jaime Moniz, realiza nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro as Jornadas de Filosofia, subordinado ao tema “Desafios éticos da InteligênciaArtificial”, sob a orientação do Grupo Disciplinar de Filosofia.

O tema de fundo é atual e alimenta os debates, pelo que, esta será mais uma oportunidade de reflexão e encontro de pontos de vista à luz da Filosofia.

“Na era em que vivemos, a Inteligência Artificial transforma profundamente a forma como pensamos e interagimos. Deste modo, torna-se fundamental interrogarmo-nos criticamente sobre a sua utilização, as suas limitações e as consequências do progressotecnológico, de forma que este não se afaste dos valores humanos que o devem orientar”, destaca o Liceu em comunicado.

