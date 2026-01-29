Jornadas de Filosofia abordam desafios da Inteligência Artificial

A Escola Secundária Jaime Moniz, realiza nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro as Jornadas de Filosofia, subordinado ao tema “Desafios éticos da InteligênciaArtificial”, sob a orientação do Grupo Disciplinar de Filosofia.
O tema de fundo é atual e alimenta os debates, pelo que, esta será mais uma oportunidade de reflexão e encontro de pontos de vista à luz da Filosofia.
“Na era em que vivemos, a Inteligência Artificial transforma profundamente a forma como pensamos e interagimos. Deste modo, torna-se fundamental interrogarmo-nos criticamente sobre a sua utilização, as suas limitações e as consequências do progressotecnológico, de forma que este não se afaste dos valores humanos que o devem orientar”, destaca o Liceu em comunicado.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O realizador português João Canijo morreu hoje, aos 68 anos, disse à agência Lusa fonte da produtora Midas Filmes.
O cineasta sofreu um ataque cardíaco...
A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, manifestou hoje solidariedade com todos os afetados pelos efeitos da depressão Kristin em Portugal...
O Sporting de Braga confirmou hoje o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 0-0 em casa do Go Ahead Eagles, em jogo...
O FC Porto qualificou-se hoje de forma direta para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer na receção aos escoceses do Rangers por 3-1,...
Irão vai retaliar imediatamente se sofrer um ataque militar, afirmou hoje o porta-voz das forças armadas da República Islâmica, referindo que numerosas...
Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima...
O JPP não tem dúvidas: as audições realizadas esta semana na Assembleia da República às companhias aéreas SATA, easyJet e TAP voltaram a confirmar uma...
Emanuel Câmara defendeu, hoje, maior empenho e pressão do Governo da República junto das autoridades venezuelanas, com vista à libertação dos presos políticos...
Venevisión, uma antiga estação de televisão privada em sinal aberto da Venezuela, rompeu a censura de vários anos contra a oposição e transmitiu as declarações...
O Ministério Público (MP) alertou hoje para “mais uma” campanha criminosa de burlas para enganar os contribuintes ao exigir o pagamento de falsas dívidas...