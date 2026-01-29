Mulher hospitalizada após intoxicação alcoólica e medicamentosa

Uma mulher, de 43 anos, foi hospitalizada na noite de ontem na sequência de uma intoxicação alcoólica e medicamentosa, ocorrida na zona do Livramento, no Funchal.

Segundo apurou o nosso jornal, a vítima apresentou episódios de vómitos ainda antes da chegada da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi acionada para o local através do número de emergência 112.

Após receber assistência no local, a mulher foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.