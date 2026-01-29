Mulher hospitalizada após intoxicação alcoólica e medicamentosa

Uma mulher, de 43 anos, foi hospitalizada na noite de ontem na sequência de uma intoxicação alcoólica e medicamentosa, ocorrida na zona do Livramento, no Funchal.
Segundo apurou o nosso jornal, a vítima apresentou episódios de vómitos ainda antes da chegada da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa, que foi acionada para o local através do número de emergência 112.
Após receber assistência no local, a mulher foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgência.
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O realizador português João Canijo morreu hoje, aos 68 anos, disse à agência Lusa fonte da produtora Midas Filmes.
O cineasta sofreu um ataque cardíaco...
A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, manifestou hoje solidariedade com todos os afetados pelos efeitos da depressão Kristin em Portugal...
O Sporting de Braga confirmou hoje o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 0-0 em casa do Go Ahead Eagles, em jogo...
O FC Porto qualificou-se hoje de forma direta para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer na receção aos escoceses do Rangers por 3-1,...
Irão vai retaliar imediatamente se sofrer um ataque militar, afirmou hoje o porta-voz das forças armadas da República Islâmica, referindo que numerosas...
Com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima...
O JPP não tem dúvidas: as audições realizadas esta semana na Assembleia da República às companhias aéreas SATA, easyJet e TAP voltaram a confirmar uma...
Emanuel Câmara defendeu, hoje, maior empenho e pressão do Governo da República junto das autoridades venezuelanas, com vista à libertação dos presos políticos...
Venevisión, uma antiga estação de televisão privada em sinal aberto da Venezuela, rompeu a censura de vários anos contra a oposição e transmitiu as declarações...
O Ministério Público (MP) alertou hoje para “mais uma” campanha criminosa de burlas para enganar os contribuintes ao exigir o pagamento de falsas dívidas...