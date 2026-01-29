Quatro feridos em atropelamento grave na Calheta

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento grave ocorrido esta tarde no Caminho das Paredes, na localidade do Arco, concelho da Calheta. No local estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo informações recolhidas pelo JM, as vítimas são três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 51 e os 76 anos, confirmou ao JM Jacinto Serrão, Comandante dos BV da Calheta.

O socorro foi prestado por oito bombeiros, sendo as vítimas estabilizadas e transportadas para o hospital, onde devem dar entrada no serviço de urgências.

As causas do acidente estão a ser apuradas pela PSP.