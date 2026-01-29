MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Quatro feridos em atropelamento grave na Calheta

    Quatro feridos em atropelamento grave na Calheta
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Janeiro 2026
17:34

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento grave ocorrido esta tarde no Caminho das Paredes, na localidade do Arco, concelho da Calheta. No local estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo informações recolhidas pelo JM, as vítimas são três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 51 e os 76 anos, confirmou ao JM Jacinto Serrão, Comandante dos BV da Calheta.

O socorro foi prestado por oito bombeiros, sendo as vítimas estabilizadas e transportadas para o hospital, onde devem dar entrada no serviço de urgências.

As causas do acidente estão a ser apuradas pela PSP.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas